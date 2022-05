Δεν σταματάει να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος «πλήγωσε» με κεφαλιά τον Άγιαξ και τον έβαλε σε... μπελάδες στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος.

Ούτε ο Άγιαξ ξέφυγε από το... στόχαστρο του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στην ισοπαλία της Άλκμααρ απέναντι στον Άγιαξ (2-2) και... παράτεινε τη στέψη του Άιαντα, αφού πλέον η Αϊντχόφεν έχει την ευκαιρία με νίκη να κλείσει την ψαλίδα από την κορυφή στους δυο βαθμούς.

Στο 62΄ της αναμέτρησης, ο 23χρονος εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα από το αριστερή πτέρυγα και με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 για τους γηπεδούχους, πετυχαίνοντας το γκολ υπ΄αριθμόν 21 τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Ένα γκολ - απόδειξη πως ο Παυλίδης αποτελεί τον πιο φονικό επιθετικό του πρωταθλήματος, αφού από το ντεμπούτο του με την Άλκμααρ τον Ιανουάριο του 2019 έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα στην Eredivisie (χωρίς να υπολογίζονται τα πέναλτι) με 41!

