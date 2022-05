Η Μπρίστολ Ρόβερς χρειαζόταν εφτά γκολ για την άνοδο, νίκησε 7-0 και οι οπαδοί μπούκαραν «τρελαμένοι» στο χορτάρι (vid)

Έπος από τη Μπρίστολ Ρόβερς που σκόραρε τα επτά γκολ που χρειαζόταν απέναντι στην Σκάνθροπ για να επιστρέψει στη League One, με τους οπαδούς της να εισβάλλουν στο φινάλε εκστασιασμένοι στο γήπεδο!

Ποιος είπε ότι μόνο η Premier League προσφέρει συγκινήσεις;. Ακόμα και στην ταπεινή τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας οι ομάδες έχουν όλα τα φόντα και το πάθος για να γράφουν ιστορίες βγαλμένες από... παραμύθια! Και πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά ήταν η Μπρίστολ Ρόβερς, η οποία στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος έκανε το δικό της «θαύμα» για να σφραγίσει την απευθείας άνοδο προς την League One!

Συγκεκριμένα, οι Πειρατές χρειάζονταν επτά γκολ απέναντι στην Σκάνθροπ για να προβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία, μια αποστολή που από φαινομενικά αδύνατη κατέστη καθόλα δυνατή. Πριν καν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά του αγώνα, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο απαραίτητο 7-0 απέναντι στην αντίπαλό τους και πέτυχαν το σκορ που ήθελαν για να πάρουν το εισιτήριο για τη League One, γεγονός που προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμό στις κερκίδες.

Μια φρενίτιδα που οι οπαδοί της φρόντισαν να μεταφέρουν και εντός του αγωνιστικού χώρου, αφού στο φινάλε εγκατέλειψαν εκστασιασμένοι τις θέσεις τους στις εξέδρες και εισέβαλαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν το έπος της Μπρίστολ! Ένα έπος που παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς πως η τελευταία φορά που οι Πειρατές σκόραραν επτά γκολ σε έναν αγώνα «χάνεται» κάπου στο μακρινό 1964...

🎙️ "ASTONISHING STUFF"



Bristol Rovers score SEVEN goals for the first time since 1964 to secure promotion to League One 🤯pic.twitter.com/qHunY7yiHe