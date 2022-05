Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, με άρθρο του στην Daily Mail πρότεινε αλλαγές στον χρόνο των ποδοσφαιρικών αγώνων παίρνοντας «έμπνευση» από το μπάσκετ.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ με το νέο του άρθρο στη στήλη που έχει στη Daily Mail τοποθετήθηκε για τα παράπονα που εξέφρασε η Μάντσεστερ Σίτι για τον διαιτητή Ντανιέλε Ορσάτο, ο οποίος σφύριξε την λήξη της παράτασης 10 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέθεσε τη δικιά του πρόταση αναφορικά με τον χρόνο στο ποδόσφαιρο, θέλοντας να φέρει το άθλημα πιο κοντά στο... μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής την ΚΕΔ πρότεινε την κατάργηση του κλασικού 90λεπτου και αντ' αυτού το παιχνίδι θα έχει «καθαρό» χρόνο 60 λεπτών και στις διακοπές για αλλαγές, κάρτες και τραυματισμούς το ρολόι θα «παγώνει».

