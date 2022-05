Το 1992 ο Ίβιτσα Όσιμ παραιτήθηκε από τον πάγκο της εθνικής Γιουγκοσλαβίας, στη σκιά του εμφυλίου πολέμου που μόλις είχε ξεσπάσει στη γενέτειρά του, Βοσνία. Τα δάκρυα από εκείνη τη συνέντευξη Τύπου και η ατάκα του αείμνηστου τεχνικού που απεβίωσε στα 81 του χρόνια, έμειναν αξέχαστα.

«Ο Χατζιμπέγκιτς στη μπάλα. Απέναντι από τον Γκοϊκοετσέα». Για εκείνους που παρακολούθησαν το Μουντιάλ του 1990, η φράση αυτή δημιουργεί αυτόματα εικόνες. Η εθνική Γιουγκοσλαβίας με προπονητή τον Ίβιτσα Όσιμ αποκλείστηκε στα προημιτελικά, μέσω της διαδικασίας των πέναλτι από την υπερασπιζόμενη πρωταθλήτρια Κόσμου, την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα. Το χαμένο πέναλτι του Χατζιμπέγκιτς αποτέλεσε χωρίς να το ξέρει κανείς τότε, το κύκνειο άσμα της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας και για χρόνια έκτοτε «στοίχειωνε» τον αείμνηστο τεχνικό, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών.

«Ακόμα αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν περνούσαμε την Αργεντινή. Ίσως είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, αλλά πιστεύω πως τα πράγματα στη χώρα θα ήταν διαφορετικά αν παίζαμε στον τελικό ή κατακτούσαμε το Μουντιάλ. Ίσως δεν ξεσπούσε ο πόλεμος. Όποτε ξαπλώνω στο κρεβάτι τη νύχτα, το σκέφτομαι». Οι δηλώσεις του Όσιμ μαρτυρούν το μεγαλύτερο «what if» στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν πως η κατάκτηση του Μουντιάλ θα «απορροφούσε» τις αποσχιστικές τάσεις, θα απέτρεπε τον πόλεμο. Αυτό, όμως, δεν συνέβη. Η απόκρουση του Γκοϊκοετσέα ήταν το τελευταίο καρέ στην ιστορία της εθνικής Γιουγκοσλαβίας.

Τον Μάιο του 1992, έναν μήνα μετά την έναρξη του εμφυλίου στη Βοσνία κι έναν μήνα πριν το Euro στο οποίο η Γιουγκοσλαβία απείχε και η Δανία μπήκε από το… παράθυρο φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση, ο Ίβιτσα Όσιμ υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία. Με δάκρυα στα μάτια, σε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι, ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας των Γιάρνι, Προσινέτσκι, Σούκερ, Μπρνόβιτς, Σαβίτσεβιτς, Σούσιτς, αλλά και των Κάτανετς, Σαμπανάτζοβιτς, Στοΐκοβιτς, Γιόζιτς, Πάντσεβ, Μπόκσιτς, Βιούγοβιτς, ανακοίνωσε τους τίτλους τέλους, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να ανεχτεί την κατάσταση που λάμβανε χώρα στη Βοσνία και την πολιορκία στη γενέτειρά του, το Σαράγεβο.

Η ατάκα του από εκείνη την ημέρα μπροστά στους δημοσιογράφους έμεινε αλησμόνητη:

«Είναι η προσωπική μου χειρονομία. Σκεφτείτε το όπως θέλετε. Αλλά ίσως αυτό να σας βοηθήσει να θυμηθείτε ότι εγώ γεννήθηκα στο Σαράγιεβο»

