Θρήνος στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της εθνικής Γιουγκοσλαβίας, Ίβιτσα Όσιμ απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών άφησε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ίβιτσα Όσιμ. Όπως έγινε γνωστό, ο θρυλικός Βόσνιος τεχνικός που κάθισε στο παρελθόν και στον πάγκο της εθνικής Γιουγκοσλαβίας απεβίωσε την Κυριακή (1/5) στην οικία του στο Γρατς, εκεί όπου παρέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Όσιμ πέρασε και από τη χώρα μας τη δεκαετία του 90, καθώς κάθισε για δυο χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού (1992-1994). Με το τριφύλλι κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 1993, αλλά και του Super Cup την ίδια χρονιά.

Γεννήθηκε στο Σαράγεβο στις 6 Μαΐου του 1941 και πολύ σύντομα έμελλε να ανακαλύψει την αέναη αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Ως παίκτης φόρεσε τα χρώματα των Στρασμπούρ, Σεντάν και Βαλενσιέν, ενώ αποτέλεσε και μέλος της εθνικής Γιουγκολσαβίας με την οποία έφτασε μέχρι και τον τελικό του Euro 1968, όπου ηττήθηκαν από τους Ιταλούς.

Το 1978 αποφάσισε να κρεμάσει τα εξάταπα, όμως η αγάπη του για το άθλημα δεν μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από τον χώρο. Γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφάσισε πως το μέλλον του βρισκόταν στους πάγκους, με τη καριέρα του να ξεκινά από την Ζελιέζνιτσαρ Σαράγεβο.

Ακολούθως εκτέλεσε χρέη βοηθού στην εθνική Γιουγκοσλαβίας το 1982 προτού προαχθεί στην τεχνική της ηγεσία τέσσερα χρόνια αργότερα. Έπειτα από μια δεκαετία κοινής σύμπλευσης, ο Όσιμ πήρε την απόφαση να μεταβεί στη Σερβία για χάρη της Παρτιζάν στην οποία παρέμεινε μόλις για μια σεζόν (1991-1992).

Σειρά πήρε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 1992, με τον Βόσνιο να πανηγυρίζει δυο τίτλους προτού εγκαταλείψει την Ελλάδα το 1994, με τους τελευταίος σταθμούς της καριέρας του να αποτελούν οι Στουρμ Γρατς, ΤΖΕΦ Γιουνάιτεντ, αλλά και ο πάγκος της εθνικής Ιαπωνίας (2006-2007)

A sad day for all football fans from Bosnia-Herzegovina, Austria, Japan, and many other nations that have respected him: the legendary Bosnian football player and manager Ivica Osim died. Zbogom, legendo! 😢🌹 pic.twitter.com/YZ3jaCRFXl