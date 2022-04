Το «θέατρο» της χρονιάς στη Σκωτία, σχολιάστηκε μέχρι και από τον Λίνεκερ (vid)

Αν υπήρχαν Όσκαρ στο ποδόσφαιρο, τότε ο Τσάρλι Άνταμ της Νταντί θα ήταν δεδομένα υποψήφιος για το βραβείο, με την απίθανη βουτιά του να σχολιάζεται μέχρι και από τον Γκάρι Λίνεκερ.

Υποψήφιος για το «θέατρο» της χρονιάς είναι ο 36χρονος πρώην χαφ των Λίβερπουλ, Ρέιντζερς και Στόουκ, Τσάρλι Άνταμ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Νταντί και της Σέιντ Τζόνστον για το πρωτάθλημα Σκωτίας, ο μέσος των γηπεδούχων κατέρρευσε στο έδαφος δίχως την παραμικρή επαφή. Προφανώς ο στόχος του ήταν να εκμαιεύσει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, μόνο που η προσπάθειά του προκάλεσε... γέλιο και πολύ σύντομα πήρε viral διαστάσεις στα social media. Μάλιστα το εν λόγω βίντεο τράβηξε μέχρι και την προσοχή του παλαίμαχου επιθετικού της Αγγλίας, Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος χαρακτήρισε τη βουτιά... υπέροχη.

This is the greatest dive Scottish football has ever seen 😂 10/10 for Charlie Adam 👏 pic.twitter.com/8mwtj5W2oO