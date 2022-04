Απίθανος ο Ταξιάρχης Φούνας με τη φανέλα της DC United, έγραψε ιστορία στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ σκοράροντας δις και έχοντας ασίστ στο 3-2 επί της New England στο ντεμπούτο του στο αρχικό σχήμα της νέας του ομάδας!

Ο «Τάξι», όπως τον αποκαλούν στην DC United δηλώνοντας απόλυτα υπερήφανοι για εκείνον αλλά και... για τους εαυτούς τους που εμπιστεύθηκαν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, έκανε τα πάντα στο πρώτο του ματς με φανέλα βασικού στο MLS και πλέον θα μνημονεύεται.

Ουδείς άλλος στο πρωτάθλημα ανεξαρτήτου ομάδας δεν είχε καταφέρει να έχει τέτοια συμμετοχή (2 γκολ, 1 ασίστ) στην πρώτη του εμφάνιση στην 11άδα και μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης!

Η New England ήταν εκείνη που είδε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να... αφηνιάζει στο μεταξύ τους παιχνίδι κι ο Φούντας έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο, φυσικά αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης!

Welcome to D.C. 🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕🚕 pic.twitter.com/Fqq7Ye0Ksd

A historic start for @T_Fountas 👏🚖 https://t.co/nu6OVeSKNF

Tonight's Man of the Match, Mr. Beep Beep himself, @T_Fountas! 🚖#DCvNE | @Heineken pic.twitter.com/32JIv15W3w