Σχεδόν όλα τα μέλη της Πρικαρπάτια, την δεύτερης κατηγορίας του ουκρανικού ποδοσφαίρου, πήραν την απόφαση να καταταχθούν στον στρατό για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους από την εισβολή των Ρώσων.

Η Πρικαρπάτια είναι μια ουκρανική ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ουκρανίας και σαν ομάδα... κατατάχθηκε στον στρατό για να υπερασπιστεί την πατρίδα της από την εισβολή των Ρώσων! Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου 14 ποδοσφαιριστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου ορκίστηκαν στον στρατό και είναι έτοιμοι να ριχτούν στο πεδίο της μάχης.

Prykarpattya Football Club has joined the Armed Forces of Ukraine.

14 players and the team's coaching staff went to defend their homeland from Russia's military aggression.#StandWithUkraine

Source https://t.co/fP88MVJ38R pic.twitter.com/3pPx8OhA56