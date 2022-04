Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός Σάββας Σιατραβάνης πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Αυστραλία, στην ήττα (1-2) της Νιούκαστλ Τζετς από τη Μέλμπουρν Βίκτορι.

Το πρώτο του γκολ μετά τη μεταγραφή του στη Νιούκαστλ Τζετς πέτυχε ο Σάββας Σιατραβάνης.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα του στον αγώνα εναντίον της Μέλμπουρν Βίκτορι, η οποία ωστόσο έφυγε με το «διπλό» με γκολ στο 90'+3'.

@NewcastleJetsFC EQUALISE!



Savvas Siatravanis finds space in the behind and shows composure with the finish. Daniel Penha grabs himself another assist in the process. #NEWvMVC is live NOW on 10 and Paramount+ pic.twitter.com/CgMnsUxpOU