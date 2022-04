Το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην πρωτοπόρο Βελγίου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και τη Μπέερσχοτ διεκόπη οριστικά μετά από «ντου» οπαδών των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και στο ματς κόντρα στην Αντβέρπ νωρίτερα στη σεζόν.

Νέα έκτροπα στην εξέδρα στιγμάτισαν την αγωνιστική στο Βέλγιο και τη Jupiler League. Το τοπικό ντέρμπι της πρωτοπόρου, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ κόνυτρα στην ουραγό Μπέερσχοτ διεκόπη οριστικά στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από «χάος» που προκάλεσαν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων πετώντας φωτοβολίδες και εισβάλλοντας τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στο διάζωμα των γηπεδούχων!

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και με το σκορ στο 0-0, με τον ρέφερι Μπουκό να διατάσσει την προσωρινή διακοπή του ματς και την αστυνομία να σχηματίζει κλοιό μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να αποτρέψει τους ultras της Μπέερσχοτ. Σύντομα η σύρραξη γενικεύθηκε και μετά από αρκετή ώρα ο Βέλγος διαιτητής έληξε οριστικά την αναμέτρηση.

Royal Union Saint Gilloise A Beerschot A => Abandoned on 82 mins with score 0-0. Beerschot fans came to fence & a small number invaded pitch to attack Union fans. Flares were thrown by both sets of fans. Players swapped for riot police. After a bit referee blew final whistle. pic.twitter.com/yAT0zW0eKZ