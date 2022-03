Ο παλαίμαχος Ουκρανός επιθετικός και νυν προπονητής, Αντρέι Σεβτσένκο έκανε γνωστό πως θα στεγάσει 150 πρόσφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα φιλοξενήσει παιδιά στο σπίτι του,

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αναγκάσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια πολίτες να αφήσουν τα σπίτια τους και να μεταβούν σε γειτονικές χώρες όπως η Πολωνία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά την εποχή του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η βρετανική κυβέρνηση λάνσαρε την πρωτοβουλία «Σπίτια για την Ουκρανία» με εθελοντές να προσφέρουν φιλοξενεία σε πρόσφυγες. Ο εμβληματικός Ουκρανό επιθετικός και νυν προπονητής Αντρέι Σεβστένκο, έκανε γνωστή την πρόθεση του να φιλοξενήσει στο σπίτι του στο Λονδίνο παιδιά, ενώ σκοπεύει να πληρώσει για την στέγαση 150 προσφύγων.

Ο άλλοτε αστέρας της Μίλαν και της Τσέλσι με δηλώσει;ς του στο «ITV» ανέφερε: «Είμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών και δεν μπορώ να βλέπω παιδάκια να πεθαίνουν από βομβαρδισμούς και νοσοκομεία να ανατινάζονται. Δεν πιστεύω πως υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να βλέπει τέτοιες εικόνεις. Προσπαθώ να υποστηρίξω τη χώρα μου και τους συμπατριώτες μου. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία και με μερικούς φίλους μου θα φροντίσουμε για τη στέγαση 150 προσφύγων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα φιλοξενήσω και μερικά παιδιά στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει πια μέρος στην Ουκρανία που μπορεί κανείς πλέον να είναι ασφαλής».

Andriy Shevchenko will house child refugees in his London home and help 150 more settle in the UK https://t.co/YJ3lDRRtAY