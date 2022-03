Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο σκοράρισμα, «χτύπησε» δυο φορές τη Νταντί Γιουνάιτεντ και οδήγησε τη Σέλτικ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε μετά από τρία παιχνίδια στη βασική ενδεκάδα της Σέλτικ και το συνδύασε με την επιστροφή του στο σκοράρισμα. Ο διεθνής επιθετικός σκόραρε δυο φορές στη νίκη της ομάδας του επί της Νταντί Γιουνάιτεντ με 3-0 και την οδήγησε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας. Ο ΜακΓκρέγκορ άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης στην ομάδα του με το γκολ του στο 12' και ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ τη «σφράγισε» στο 58' όταν έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα μετά από γκάφα του τερματοφύλακα Σέρτζιστ. Ο Κρητικός φορ διαμόρφωσε στο 88' το τελικό σκορ, με τσίμπημα της μπάλας μετά το σουτ του Ντεμπελέ που κόντραρε σε αμυντικό. Ο Γιακουμάκης έφτασε τα εννέα γκολ σε 21 συμμετοχές με τους «Κέλτες».

Our third goal and big Giorgos Giakoumakis got to be MOTM. pic.twitter.com/EFrVqFxtD5