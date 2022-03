Οι ποδοσφαιριστές της Κλουμπούλ Σπορτίβ Ιασίου και της Άστρα Τζιούρτζιου θέλησαν να στείλουν μήνυμα κατά της βίας στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Ρουμανία, όμως μπέρδεψαν τα γράμματα!

Κατά την είσοδο των ομάδων, οι παίκτες των δύο ρουμάνικων ομάδων κρατούσαν ανάποδα τα γράμματα που θα σχημάτιζαν το «Stop War!» (Σταματήστε τον πόλεμο).

«Ψάχτηκαν» λίγο, το κατάλαβαν και εν τέλει έγινε ο αναγραμματισμός. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο κατά των περιστατικών βίας που τον τελευταίο καιρό είναι σε έξαρση, αλλά και κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανάλογο περιστατικό είχε διαδραματιστεί και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον αγώνα της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας, όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έστειλαν μήνυμα κατά της βίας πριν την έναρξη του αγώνα, όμως μπέρδεψαν τα γράμματα, αφού κρατούσαν ανάποδα το «NoMore».

Romanian football club Politehnica Iași had a great idea to protest the Russian invasion of Ukraine at their latest game against Astra Giurgiu on Saturday.



However, they sent a somewhat different message in practice: pic.twitter.com/qhOID68WAI