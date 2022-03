Ο παλαίμαχος κάπτεν της ΑΕΛ και της εθνικής Φινλανδίας, Τιμ Σπαρβ, προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση, διαθέτοντας το διαμέρισμα που έχει στην πατρίδα του σε μία οικογένεια Ουκρανών προσφύγων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει υποχρεώσει εκατομμύρια πολίτες να γίνουν πρόσφυγες από τη μία στιγμή στην άλλη, ψάχνοντας ασφάλεια σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Κι ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται στο άγνωστο, υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Τιμ Σπαρβ, που δρουν ανιδιοτελώς για να χαρίσουν προστασία σε όσους είναι δυνατόν από τη μεριά τους.

Ο παλαίμαχος Φινλανδός κάπτεν της ΑΕΛ και της εθνικής του ομάδας διέθεσε το διαμέρισμά του στην πόλη Βάασα της Φινλανδίας σε μία μητέρα με δύο παιδιά από την Ουκρανία, οι οποίοι αφίχθησαν στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Με ανάρτησή του στο twitter, είχε ήδη απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα από τις 27 Φεβρουαρίου σε πρόσφυγες που κατέφτασαν μαζικώς από την Ουκρανία και έψαχναν στέγη και τελικά ανακοίνωσε πως το διαμέρισμά του καλύφθηκε, ενώ δήλωσε ανυπόμονος να γνωρίσει την τριμελή οικογένεια.

«Μία μητέρα με δύο γιους μένουν πλέον στο διαμέρισμά μου. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω όταν ταξιδέψω στη Φινλανδία αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι ωραία η αίσθηση να κάνεις κάτι καλό», έγραψε χαρακτηριστικά.

A mother and her two sons are now living in my apartment. Can’t wait to meet them personally when I travel to Finland this weekend. Feels good to do good. https://t.co/XH0siMC1cJ