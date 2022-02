Ο Τζακ Γουίλσιρ μετά από περίπου οκτώ μήνες βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη, καθώς συμφώνησε με την Άαρχους της Δανίας. Είχε προταθεί μεταξύ άλλων κατά τη χειμερινή περίοδο και στην ΑΕΚ.

Με την πρώτη του ομάδα εκτός αγγλικού εδάφους συμφώνησε ο Τζακ Γουίλσιρ. Ο άλλοτε χαφ της Άρσεναλ οκτώ περίπου μήνες μετά από την αποχώρηση του από τη Μπόρνσμουθ και αφού είχε προταθεί σε ουκ ολίγες ομάδες βρήκε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, το οποίο θα «γραφτεί» στη Δανία.

Ο 30χρονος κεντρικός μέσος, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς και η καριέρα του είναι σε «ελεύθερη πτώση» υπέγραψε συμβόλαιο με την Άαρχους της πρώτης κατηγορίας της Δανίας μέχρι το τέλος της σεζόν και ανακοινώθηκε.

Ο Γουίλσιρ είχε προμοτάρει τον εαυτό του σε διαφήμιση στις αρχές του Γενάρη για να θυμίσει πως δεν έχει... αποσυρθεί, είχε προταθεί σε πολλά κλαμπ της Championship και εκτός Αγγλίας, όμως δεν βρήκε κάποια ενδιαφόμενη ομάδα εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο Βρετανός μέσος είχε προταθεί και στην ΑΕΚ, όμως δεν απασχόλησε τους «Κιτρινόμαυρους», ενώ όπως ανάφεραν δημοσιεύματα λίγο πριν την «εκπνοή» της αγοράς των ελεύθερων υπήρχε μια ομάδα της Super League Interwetten, η οποία είχε κινηθεί για την απόκτηση του.

Jack Wilshere has officially signed for Danish Superliga side Aarhus Gymnastikforening. Contract until end of the current season. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 #transfers pic.twitter.com/nvSqKK4ZcA