Ο Tάσος Δουβίκας έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ουτρέχτης, καθώς είχε δυο γκολ και μια ασίστ στην ολική ανατροπή της ομάδας του κόντρα στην Καμπούρ.

Φανταστικός ήταν ο Τάσος Δουβίκας στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης με τη Καμπούρ, καθώς με... «one man show» οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή και στην εντός έδρας νίκη με σκορ 3-2, την πρώτη της «επιστροφή» από 0-2 μετά τις 15 Απριλίου του 2012.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν από νωρίς με δυο γκολ, με τον Έρικ Σχόουτεν να «χτυπάει» στο 8' και στο 12', όμως ήταν η ημέρα να «λάμψει» ο διεθνής Έλληνας φορ. Ο πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου μείωσε στι 33' με κεφαλιά εξ επαφής, στο 38' ισοφάρισε με ένα «τσίμπημα» της μπάλας μέσα στη μικρή περιοχή, ενώ στο 64' έβαλε την... υπογραφή του στην ολική ανατροπή της ομάδας του, καθώς έστρωσε τη μπάλα για να εκτελέσει ο Χενκ Βίρμαν στην πρώτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα.

O Τάσος Δουβίκας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 21 συμμετοχές στην Eredivisie με επτά γκολ και τρεις ασίστ σε αθροιστικά 1.567 αγωνιστικά λεπτά. Ο 22χρονος στράικερ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας συμμετοχή σε τέσσερα γκολ στα τελευταία 155 λεπτά που έχει παίξει.

🇬🇷 Anastasios Douvikas (22) v. Cambuur:



☑️ 83 minutes

⚽️ 2 goals

🅰️ 1 assist

🚀 4 shots

⚔️ 8 duels won

🤩 3-2 win



4 goal involvements in his last 155 minutes played.



One every 39 minutes. 🔥 pic.twitter.com/MuczkdZbd7