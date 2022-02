Τη στιγμή της ζωής τους θα ζήσουν τα μέλη ερασιτεχνικής ομάδας στο Σριούσμπερι όταν δουν τον Ρομπέρτο Κάρλος να βάζει τη φανέλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και να παίζει στο πλευρό τους!

Ένα τρομερό στόρι ήρθε στην επιφάνεια έπειτα από μεγάλη τύχη που είχαν οι ερασιτέχνες της Bull in the Barne United, κερδίζοντας λαχνό μέσω του eBay.

Αυτός ο λαχνός προσφέρει την ευκαιρία στην παρέα μιας μπυραρίας στο Σριούσμπερι, να παίξουν παρέα με τον Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση μονάχα για ένα ματς με τους ερασιτέχνες, μέσα στον Φλεβάρη!

Ο θρυλικός φουλ μπακ έχει πατήσει τα 48 του χρόνια και είναι το «τρόπαιο» της Bull in the Barne United, που θα τον έχει μαζί της σε μια ονειρική στιγμή και ευκαιρία ζωής, σε ένα ματς της Shrewsbury & District Sunday League.

Το καλό είναι πως για την απόκτηση του κάθε λαχνού η κάθε ομάδα διέθεσε 5 λίρες και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το Football Beyond Borders, φιλανθρωπικό οργανισμό που μαθαίνει στα παιδιά τις αξίες της ζωής μέσα από το ποδόσφαιρο.

The English Sunday League team has acquired the rights to the 48-year-old full-back via a transfer raffle auction on eBay. He'll play a single match for them in February 🤝 pic.twitter.com/Sj4KGgyRue