Διακοπή περίπου μισής ώρας προκλήθηκε στην αναμέτρηση Φούλαμ - Μπλάκπουλ, καθώς ένας άτυχος οπαδός των γηπεδούχων αντιμετώπιζε ιατρικό πρόβλημα στις εξέδρες!

Όλο και περισσότερα γίνονται τα επείγοντα ιατρικά περιστατικά στα γήπεδα της Αγγλίας! Αυτή τη φορά, στιγμές αγωνίας βίωσαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στο «Craven Cottage» για την αναμέτρηση Φούλαμ - Μπλάκπουλ, όταν στο 10΄του αγώνα ένας οπαδός κατέρρευσε στις εξέδρες.

Αμέσως οι υπόλοιποι φίλοι των γηπεδούχων ειδοποίησαν τους αρμόδιους για το περιστατικό, με τον ρέφερι να στέλνει τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια και τα ιατρικά επιτελεία τον δυο ομάδων να σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο οπαδό.

Έπειτα από περίπου μισή ώρα διακοπής, οι παίκτες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ η Φούλαμ ενημέρωσε αργότερα μέσω Twitter πως ο φίλαθλος διακομίσθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

game delayed @FulhamFC due to a medical emergency in the Hammersmith end this is becoming way to common at Football matches? Hope the supporter is ok. #fulhamfc #ffc players leave the pitch pic.twitter.com/hPbM8MI7xz