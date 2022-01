Φονική επίθεση, αριθμοί για ρεκόρ και ολόκληρη η Championship υποταγμένη στο έλεός της. Η Φούλαμ του αρχιτέκτονα Μάρκο Σίλβα δεν σταματά να ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα και χτίζει από φέτος τις βάσεις για εδραίωση στην Premier League.

«Δεν κάναμε πολλά λάθη, αλλά δεν είχε και πολύ σημασία. Δεν μπορείς να σταματήσεις τη δύναμη και την ποιότητα που έχουν. Είναι ποιοτικοί σε όλο το γήπεδο, ένα διαφορετικό ζώο από εμάς και ό,τι κάνουν έχει έναν σκοπό. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει σκληρά, αλλά όσο και να προσπαθούσαμε, δεν μπορούσαμε ούτε καν να πλησιάσουμε κοντά τους». Η ωμή παραδοχή του Λι Μπάουερ, μετά την συντριβή μαρτυρά την πραγματικότητα. Λιτή από δικαιολογίες και κατασκευάσματα προπονητών, ο τεχνικός της Μπέρμιγχαμ βγάζει το καπέλο με μαρτυρικό τόνο προς την ομάδα που δεν έδειξε κανένα απολύτως έλεος.

Το τελικό 6-2 που φωταγωγήθηκε στον πίνακα του «Craven Cottage» βρήκε τη Φούλαμ να παίρνει ακόμα μια νίκη, να φτάνει τους 54 βαθμούς σε 26 αγωνιστικές στην Championship και να σκορπάει τρόμο. Άλλωστε αυτή η εξάρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά περισσότερο ενίσχυσε τον κανόνα. Ήταν η δεύτερη στη σειρά μετά από εκείνη στη Μπρίστολ, ενώ μια αγωνιστική νωρίτερα το σύνολο του Μάρκο Σίλβα είχε φιλοδωρήσει με επτά γκολ τη Ρέντινγκ στο δικό της γήπεδο. Σύνολο 19 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια που ανέβασαν τον συνολικό αριθμό τερμάτων των Λονδρέζων στα 70!

Περισσότερα από Μπάγερν, περισσότερα από Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, περισσότερα από οποιονδήποτε κολοσσό των ευρωπαϊκών γηπέδων. Αντιθέτως η πιο φονική μηχανή για τα αντίπαλα δίχτυα γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη τoυ δυτικού Λονδίνου, μακριά από τα σαλόνια της Premier League. Και η αλλαγή από τα σκωπτικά βλέμματα της περσινής σεζόν σε τρόμο και θαυμασμό αποτελεί έργο και επίδειξη υψηλής αρχιτεκτονικής από ένα πρώην ερυθρόλευκο προπονητή.

Όταν ο Σκοτ Πάρκερ αδυνατούσε να κρατήσει την Φούλαμ στην Premier League το καλοκαίρι του 2021, η διοίκηση αποφάσισε πως είχε έρθει πλέον η ώρα για αλλαγή. Το όνομα του Μάρκο Σίλβα προέκυψε σχεδόν με αρμονική φυσικότητα και ο πρώην Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού, που παρέμενε από το 2019 μακριά από τους πάγκους, είδε στην πρόταση των Λονδρέζων μια ακόμα ευκαιρία να καθιερώσει τη φυσιογνωμία του στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας. Ο γάμος ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, όμως λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν την εντυπωσιακή συνέχεια. Από τις πρώτες του εβδομάδες στο Λονδίνο, ο Σίλβα ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία του, το δικό του μότο για να επαναφέρει τη Φούλαμ εκεί που της αρμόζει.

Η νέα αγωνιστική νοοτροπία αφορά επιθετικό ποδόσφαιρο, το 4-2-3-1 βασιλεύει και προσφέρει δεσποτικά περισσότερη δημιουργική ελευθερία, με τους μπακ Οντόι και Ρόμπινσον να ακολουθούν επιθετική στρατηγική και να συνεργάζονται άψογα στις πτέρυγες με τους Γουίλσον - Κεμπανό. Ο Καρβάλιο έχει αναλάβει χρέη δεκαριού και οργανώνει με μαεστρία τις χορογραφημένες κινήσεις των παικτών του Μάρκο Σίλβα στο γήπεδο, όμως εκεί που πραγματικά έγκειται η διαφορά είναι στην αιχμή του δόρατος.

Όταν μια ομάδα έχει καταφέρει να σκοράρει 70 φορές μέσα σε 26 αγώνες είναι φυσικό επακόλουθο πως η επίθεση λειτουργεί... ρολόι. Τα νούμερα όμως του σέντερ φορ, Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, ξεφεύγουν από κάθε φαντασία. Ο Σέρβος επιθετικός έχει σκοράρει στα 17 από τα 25 ματς που έχει αγωνιστεί φέτος στην Championship, πετυχαίνοντας και τρία χατ - τρικ.

Συνολικός απολογισμός; Το κοντέρ να έχει σταματήσει στα 27 γκολ για τον έμπειρο striker που μοιάζει αναγεννημένος από τις στάχτες του και οδηγεί από το χεράκι τη Φούλαμ προς την πρώτη κατηγορία. Την περσινή σεζόν ο Ιβάν Τόνεϊ της Μπρέντφορντ πέτυχε συνολικά 31 γκολ σε 45 ματς πρωταθλήματος και θεωρήθηκε ως μια από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων χρόνων. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Μίτροβιτς θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό και μένει να φανεί πότε θα αποφασίσει επιτέλους να πατήσει φρένο.

Ασυναγώνιστη επιθετική γραμμή, δίψα για πίεση και γκολ, κατάληψη του θρόνου με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή στην Premier League. Η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα εκπληρώνει εβδομάδα ανά εβδομάδα όλους τους στόχους, όμως αυτό από μόνο του δεν της αρκεί. Οι αριθμοί άλλωστε κάνουν λόγο για μια ομάδα έτοιμη να καταρρίψει όλα τα ρεκόρ, αφού αν συνεχίσει σε τέτοιους ρυθμούς, τότε αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 120 γκολ στο τέλος της σεζόν και να αναδειχθεί ως η πιο φονική μηχανή στην ιστορία της Championship. Το ρεκόρ για την ώρα κατέχει η Μίντλεσμπρο (122 γκολ), ενώ δεύτερη ιστορικά είναι η Μάντσεστερ Σίτι της σεζόν 2000-2001 που είχε σταματήσει στα 108.

6 - Fulham are the first English second tier side to score 6+ goals in three consecutive league matches since Everton back in February 1954, with the Toffees going on to be promoted at the end of that campaign. Mesmeric. https://t.co/qfp0Fm0Cec