Championship: 8χρονος οπαδός της ΚΠΡ νίκησε τη μάχη με τη λευχαιμία (vid)

Ο 8χρονος Φέλιξ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο του αγώνα της ΚΠΡ με την Μπόρνμουθ γιατί είχε κάτι πολύ σημαντικό να πει!

Η Μπόρνμουθ μπορεί να έφυγε με το τρίποντο από την έδρα της ΚΠΡ και να ανέβηκε στο ρετιρέ της Championship (0-1), όμως ο μεγάλος νικητής της συνάντησης ήταν ο 8χρονος Φέλιξ!

Ο μικρός μπήκε στο γήπεδο στο ημίχρονο της αναμέτρησης μαζί με την αδερφή του φορώντας το κασκόλ της αγαπημένης του ΚΠΡ.

Κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το κέντρο και χτύπησε ένα καμπανάκι που είχαν βάλει εκεί οι ιθύνοντες της ομάδας.

Αυτό το κουδούνισμα σηματοδότησε το τέλος της τρίχρονης μάχης του με τη λευχαιμία. Είναι νικητής!

Δείτε το βίντεο:

🚨⚽️ | NEW: 8 year old QPR fan Felix came onto the pitch at half time during QPR vs Bournemouth to ring a bell signalling the end of his 3 year battle against Leukaemia pic.twitter.com/wxFa5ulsSs