Ρίβερ Πλέιτ: Ανανέωσε ο Γκαγιάρδο

O Μαρσέλο Γκαγιάρδο συμφώνησε και θα παραμείνει για ακόμα μια χρονιά στη τεχνική ηγεσία της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι ένας προπονητής που με τα πεπραγμένα του στη Ρίβερ Πλέιτ έχει απασχολήσει μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Ο 45χρονος τεχνικός ανακοίνωσε σήμερα (8/12) σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως εν τέλει θα συνεχίσει για ακόμα μια χρονιά στη τεχνική ηγεσία των «Μιγιονάριος», καθώς θα ανανεώσει το συμβόλαιο του το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

«Είχα ανακοινώσει πριν από λίγες εβδομάδες ότι θα σκεφτώ αυτά τα επτάμιση χρόνια που βρίσκομαι στη Ρίβερ. Ήταν απαραίτητο να πάρω λίγο χρόνο για να δω τι απαιτεί το κλαμπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τόσο χρόνο, όμως αποφάσισα να παραμείνω», ανέφερε στη τοποθέτηση του ο Αργεντινός τεχνικός.

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο έχει καθοδηγήσει τη Ρίβερ σε 407 παιχνίδια, έχοντας 219 νίκες, 107 ισοπαλίες και 81 ήττες, ενώ στο παλμαρέ του έχει δύο Copa Libertadores, τρία Κύπελλα Αργεντινής, δύο Super Cup, ένα πρωτάθλημα, ένα Copa Sudamericana και 3 Recopa Sudamericana.

