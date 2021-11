Ο Ετό έβαλε υποψηφιότητα για την ομοσπονδία του Καμερούν

Ο Σαμουέλ Ετό θέλει να αλλάξει το ποδόσφαιρο στο Καμερούν και διεκδικεί την θέση του προέδρου στην ομοσπονδία.

Ενας από τους κορυφαίους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Σάμουελ Ετό, αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, εκφράζοντας την πεποίθηση πως δεν θα χάσει τις εκλογές.

Σε ομιλία του ανέφερε πως η αντίπαλη πλευρά έχει εξαπολύσει έναν πόλεμο, κατηγορώντας την για «εξαπάτηση».

«Ζητώ από το απέναντι στρατόπεδο να είναι προσεκτικό γιατί έχουμε δεχθεί πολλά» είπε χαρακτηριστικά. Ο Ετό αποκάλυψε επίσης ότι η απερχόμενη διοίκηση, του πρόσφερε την θέση του αντιπροέδρου, αλλά αυτός την αρνήθηκε.

Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις 22 Σεπτεμβρίου, και χθες την επιβεβαίωσε, με πλήθος κόσμου μάλιστα να τον περιμένει και να φωνάζει συνθήματα υπέρ του για την ανάληψη της θέσης.

Today, I have officially submitted my candidacy for the upcoming @FecafootOfficie elections. I am honoured to be able to do so, and I hope that I can help reform the federation and take our beloved sport to the next level. pic.twitter.com/I0ejJ9oUHF