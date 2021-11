Έπεσε στο «κενό» η καταγγελία της Ιορδανίας, μόνο γυναίκες στην ομάδα του Ιράν

Η ομοσπονδία της Ιορδανίας είχε καταγγείλει την εθνική ομάδα του Ιράν για συμμετοχή άνδρα σε αγώνα γυναικών, όμως το τεστ φύλου δικαίωσες το Ιράν.

Η Ιορδανία κατήγγειλε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ασίας την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν για συμμετοχή άνδρα στο μεταξύ του παιχνίδι, το οποίο έκρινε την πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου Ασίας.

Η καταγγελία αφορούσε συγκεκριμένα την διεθνή τερματοφύλακα, Ζόρε Κουνταέι, η οποία αγωνίζεται στην Ζομπ Αχάν. Η ασιατική ομοσπονδία αποδέχθηκε το αίτημα των Ιορδανών, όμως η κατηγορία τους κατέπεσε, καθώς το τεστ φύλου απέδειξε πως την εστία του Ιράν την υπερασπίστηκε γυναίκα.

Το Ιράν πάντως είχε βεβαρημένο ιστορικό, καθώς τον Οκτώβριο του 2015 είχαν βρεθεί οκτώ περιπτώσεις ανδρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν με την εθνική ομάδα των γυναικών.

🚨BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.



Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS