Ιορδανία: Καταγγελία κατά του Ιράν για χρησιμοποίηση άνδρα σε αγώνα γυναικών (pic)

Η Ιορδανία μέσω επίσημου αιτήματος ζήτηση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ασίας να υποβάλει παίκτρια της γυναικείας ομάδας του Ιράν σε τεστ φύλου.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν απέκλεισε την Ιορδανία στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου Ασίας.

Η Ιορδανία μέσω επίσημης αίτησης ζήτησε από την ομοσπονδία της Ασίας να υποβληθεί σε τεστ φύλου μία συγκεκριμένη αθλήτρια του Ιράν, την οποία εμμέσως πλην σαφών κατηγορούν πως πρόκειται για άντρα που αγωνίστηκε παράνομα!

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση από την πλευρά της ομοσπονδίας, όμως το Ιράν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έχοντας... βεβαρημένο ιστορικό.

Θυμίζουμε πως τον Οκτώβριο του 2015 είχαν βρεθεί οκτώ περιπτώσεις ανδρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν με την εθνική ομάδα των γυναικών.

Το αίτημα της Ιορδανίας:

🚨Breaking! Jordan Football Association sent a formal letter to the AFC and requested a gender verification to one Iran's players. As recalled, Iran won Jordan on penalty shoot-out and qualified for the final tournament. Now we have to wait for the AFC answer pic.twitter.com/O1Z7r0s0DK