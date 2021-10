ENIC: Οι Βρετανοί θέλουν να αγοράσουν τη Σταντάρ Λιέγης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο η ENIC θέλει να «μπει» στη Σταντάρ Λιέγης.

Το επενδυτικό group της ENIC είναι δραστήριο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι Βρετανοί έγιναν γνωστοί στην Ελλάδα, καθώς το 1997 με το ποσό των 2.67 δις δραχμών απέκτησαν την ΑΕΚ. Κατά καιρούς έχοουν περάσει από τα χέρια τους ομάδες όπως η Ρέιντζερς, η Βιτσέντζα και η Σλάβια Πράγας, ενώ έχουν στην κατοχή τους το 80% των μετοχών της Τότεναμ.

Η ENIC στοχεύει να μπει και στο ποδόσφαιρο του Βελγίου, καθώς έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Σταντάρ Λιέγης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, Het Nieuwsblad, οι Άγγλοι με τη διοίκηση των Βέλγων βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας.

Ο νυν ιδιοκτήτης του συλλόγου της Λιέγης, Μπρούνο Βενανζί αναζητεί αγοραστή για το 50% των μετοχών που κατέχει και η ENIC τον έχει ήδη προσεγγίσει. Πάντως οι Βρετανοί δεν «παίζουν» μόνοι τους. Ήδη δύο αγοραστές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τη Σταντάρ Λιέγης, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

"There is a strong possibility of a partnership between Standard Liege and #Tottenham, with ENIC set to purchase the club." [Source: RMC]



