Μπαρτσελόνα σε Μέσι για Χρυσή Μπάλα: «Καλή επιτυχία Λέο»

Μπορεί να μην αποτελεί πια παίκτη της, αλλά η Μπαρτσελόνα θέλησε να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος διεκδικεί την έβδομη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κατέκτησε έξι «Ballon D' Or». Η «χρυσή» του καριέρα, η «χρυσή» μπάλα που έπαιξε στην Καταλονία του απέφερε και έξι ομώνυμα βραβεία μέσα σε 17 χρόνια, αναγάγοντάς τον σε πολυνίκη του πιο περίβλεπτου θεσμού. Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται για 15η διαδοχική χρονιά στη λίστα των υποψηφίων (φιναλίστ τις 13 από τις 14 απονομές), αυτή τη φορά όντας παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά οι Μπλαουγκράνα δεν ξεχνούν τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας τους και θέλουν να τον δουν νικητή για έβδομη φορά.

Μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter, οι άνθρωποι της Μπάρτσα ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον Αργεντινό θρύλο, ο οποίος μετά την εξαιρετική ατομικά τελευταία σεζόν του στο «Καμπ Νόου» και την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα με την Αλμπισελέστε, συγκεντρώνει αρκετά καλές πιθανότητες για να είναι ξανά στην τριάδα και να κάνει το back-to-back (νικητής και το 2019).

Leo Messi among the 30 finalists for the #BallondOr.



Good luck, Leo! pic.twitter.com/9itM1twOWV