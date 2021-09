Πόρτο: «Τρελό» γκολ ο Ταρέμι από τη σέντρα (vid)

Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Μετά το περσινό ψαλιδάκι μέσα στο «Στάμφορντ Μπριζ» ο Ταρέμι μας χάρισε ακόμη μια στιγμή μαγείας με απίστευτο γκολ από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής.

Αδιανόητη γκολάρα στο Ζιλ Βιθέντε - Πόρτο.

Μόλις στο 9΄της αναμέτρησης ο Ταρέμι είδε τον τερματοφύλακα μακριά από την εστία του και τον τιμώρησε με εκπληκτικό σουτ από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής για να δώσει το προβάδισμα στους Δράκους.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο άσος των Πορτογάλων χαρίζει στιγμές μαγείας στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αφού μόλις πριν μερικούς μήνες είχε πετύχει φοβερό ψαλιδάκι απέναντι στην Τσέλσι στα ημιτελικά του Champions League.

⚽️ Mehdi Taremi!



The highly-aware Mehdi steals the ball at the mid-way line and shoots it over the keeper.



Sublime. Fantástico. World class. 😮🪄



FC Porto is up 1-0.pic.twitter.com/h1UROcGlZ0