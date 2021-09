Κοπεγχάγη: Ήττα στο ντέρμπι και πτώση από την κορυφή (vid)

Πτώση από τον... παράδεισο για την Κοπεγχάγη η οποία ηττήθηκε 1-0 στο ντέρμπι κορυφής από την Μίντιλαντ των 10 παικτών και πέρασε δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα.

Όλα τα καλά έχουν ένα τέλος και η περίπτωση της Κοπεγχάγης δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Οι Σκανδιναβοί παρέμεναν αήττητοι στο πρωτάθλημα, απολάμβαναν μόνοι πρώτοι την κορυφή και είχαν μπει εξ αρχής σε τροχιά πρωταθλητισμού, όμως το ντέρμπι κόντρα στην Μίντιλαντ τα διέλυσε όλα.

Στο Πάρκε Στάντιουμ, οι φιλοξενούμενοι πήραν μεγάλη νίκη απέναντι σε μια νευρική Κοπεγχάγη η οποία παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 26΄τελικά γνώρισε την ήττα με σκορ 1-0 και είδε όλα όσα είχε χτίσει σε αυτό το ξεκίνημα να βρίσκονται πλέον σε κίνδυνο.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπρουμάδο στο 46' με το τελικό αποτέλεσμα να χαλάει οριστικά το αήττητο σερί της αντιπάλου του ΠΑΟΚ και να στέλνει την Μίντιλαντ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

FC Midtjylland are ahead despite being a man down! Brumado with the goal.#sldk #fckfcm #fcklive #fcmlivepic.twitter.com/m45ImtOWK8