Σέλτικ: Με το «7» του Λάρσον ο Γιακουμάκης (pic)

Παρά το γεγονός ότι το «9» ήταν ελεύθερο, ο Γιώργος Γιακουμάκης επέλεξε το «7» στη Σέλτικ και οι Σκωτσέζοι έχουν αρχίσει να τον παρομοιάζουν με τον Χένρικ Λάρσον!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι εδώ και λίγες ώρες κάτοικος Γλασκώβης, καθώς η Σέλτικ ανακοίνωσε την απόκτησή του την τελευταία μέρα του Αυγούστου (31/8) στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 26χρονος Κρητικός επιθετικός θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 7 στην πλάτη. Επέλεξε το συγκεκριμένο νούμερο, παρά το γεγονός ότι το 9 παραμένει «ορφανό» μετά την αποχώρηση του Λέι Γκρίφιθς για την Νταντί με τη μορφή δανεισμού.

Ο σκωτσέζικος Τύπος, μάλιστα, άρχισε τις συγκρίσεις και τις παρομοιώσεις. Αποκαλεί τον πρώην φορ των ΑΕΚ, ΟΦΗ, Φένλο, Πλατανιά και Γκόρνικ ως το νέο «Magnificent 7» και ανατρέχει στον Χένρικ Λάρσον.

Ο 49χρονος Σουηδός νυν βοηθός του Ρόναλντ Κούμαν στην Μπαρτσελόνα έγραψε τη δική του ιστορία με την ομάδα από τη Γλασκώβη, σκοράροντας 242 γκολ από το 1997 ως το 2004.

Deadline Day Bhoys!



See their first training session on Insta story pic.twitter.com/K3jIrxlIem