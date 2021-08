Σέλτικ: «Τελειώνει» του Χαρτ

Η Σέλτικ βρίσκεται μια ανάσα από τον Τζο Χαρτ, καθώς φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει τόσο με την Τότεναμ, όσο και με τον 34χρονο Άγγλο.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε θέσει εδώ και ένα μήνα ως μεταγραφική προτεραιότητα της Σέλτικ την απόκτηση του τερματοφύλακα. Ο διακαής πόθος του 55χρονου ομογενή προπονητή ήταν ο Ματ Ράιαν, αλλά ο Αυστραλός έκλεισε στη Ρεάλ Σοθιεδάδ.

Ο 29χρονος Σκωτσέζος, Σκοτ Μπάιν, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ ο Βασίλης Μπάρκας δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών. Εδώ και πέντε μέρες η ομάδα της Γλασκώβης ήταν σε επαφές με την Τότεναμ και τον Τζο Χαρτ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 34χρονος Άγγλος βρίσκεται μια ανάσα από τη Σέλτικ. Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία τόσο με τον παίκτη, όσο και με την Τότεναμ. Ο Χαρτ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σρούσμπερι και το 2006 τον απέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι.

Done deal and here-we-go. Joe Hart joins Celtic on a permanent deal from Tottenham, £15k per week as salary. Medical and official announcement this week. #Celtic #THFC



Confirmed as advanced one week ago... and Celtic are still working on Buta as new fullback option https://t.co/G955DOOmy4