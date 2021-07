Κολοβός: Υπέγραψε ως ελεύθερος στην Σερίφ Τιρασπόλ (pics)

Στην Μολδαβία με τη φανέλα της Σερίφ Τιρασπόλ θα συνεχίσει την καριέρα του γι' ακόμα έναν χρόνο ο Δημήτρης Κολοβός, όντας πλέον ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε για πρώτη φορά στη Σερίφ με τη μορφή δανεισμού την περασμένη αγωνιστική περίοδο και φέτος πάλι δεν κατάφερε να βρει χώρο στα πλάνα των «πράσινων» με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Έφτασε σε συμφωνία με το «τριφύλλι» για να λυθεί το συμβόλαιό του έναν χρόνο νωρίτερα κι έτσι, αποφάσισε να παραμείνει στην Σερίφ Τιρασπόλ, αυτή τη φορά υπογράφοντας συμβόλαιο ως ελεύθερος, μέχρι και το 2022.

OFFICIAL: Dimitris Kolovos signs one year contract to FC Sheriff Tiraspol #Prosport @kolovosd10 @prosport_gr pic.twitter.com/t366j34tOq