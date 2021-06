Φινλανδία – Euro: Με Σπαρβ, Λουντ, Πούκι η τελική αποστολή (pic & vid)

Ο Τιμ Σπαρβ της ΑΕΛ θα ηγηθεί ως αρχηγός της Φινλανδίας στο Euro 2020, με τον Μάρκου Κανέρβα να συμπεριλαμβάνει στην τελική αποστολή το «κανόνι», Τέεμου Πούκι, αλλά και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ρόμπιν Λουντ.

Η εθνική Φινλανδίας ξεκινάει το παρθενικό της ταξίδι σε τελική φάση Euro και θα το κάνει με τους 26 «εκλεκτούς» που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μάρκου Κανέρβα.

Από αυτούς δεν θα μπορούσε να λείπει ο αρχηγός και μέσος της ΑΕΛ, Τιμ Σπαρβ, ο οποίος μαζί με τον «killer» Τέεμου Πούκι, τον Γκλεν Καμαρά της Ρέιντζερς και τους... Γερμανούς, Λούκα Χραντέτσκι (Λεβερκούζεν) και Γιόχαν Πογιάνπαλο (Ουνιόν Βερολίνου) θα ηγηθούν της προσπάθειας της Φινλανδίας για πρόκριση από τον 2ο όμιλο, με Βέλγιο, Δανία και Ρωσία.

Ανάμεσα στα μέλη της αποστολής συμπεριλήφθηκε και ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού και νυν της Μινεσότα στο MLS, Ρόμπιν Λουντ, ο οποίος δεν βρισκόταν στην προεπιλογή.





Ensimmäistä kertaa. Koko Suomi on valmis yhteiseen matkaan.



