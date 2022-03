Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και των ποδοσφαιριστών που διέκοψαν τα συμβόλαιά τους στην ουκρανική και τη ρωσική λίγκα, η UEFA ανακοίνωσε ότι οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη μπορούν να προχωρήσουν το ανώτατο σε δύο προσθήκες παικτών μέχρι την 7η Απριλίου.

Το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πέραν των δυσμενών συνεπειών σε όλα τα επίπεδα, προκάλεσε και μαζική φυγή επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, στους οποίους εφαρμόστηκε αυτόματη αναστολή των συμβολαίων τους με την ουκρανική και τη ρωσική λίγκα. Αυτό το «κύμα» έδωσε τη δυνατότητα στους συλλόγους να υπογράψουν όποιον παίκτη επιθυμούν ως ελεύθερο μέχρι το τέλος της σεζόν, ζήτημα που αμέσως γέννησε ερωτηματικά προς την UEFA και τη χρήση τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η διοργανώτρια αρχή, λοιπόν, προχώρησε σε αλλαγή του κανονισμού, δίνοντας το δικαίωμα σε κάθε σύλλογο που βρίσκεται ακόμη στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις να προσθέσει μέχρι δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα του.

Η διορία για τις ομάδες ορίστηκε στις 7 Απριλίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA για το status και τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή ενός παίκτη, πρέπει ασφαλώς να έχει προηγηθεί η δήλωσή του στην εθνική ομοσπονδία που ανήκει ο εκάστοτε σύλλογος.

Temporary rules addressing the exceptional situation deriving from the war in Ukraine will allow clubs to register a maximum of two new eligible players for the remaining matches in current UEFA club competitions.



