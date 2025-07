Εκτός αποστολής της Ισπανίας για το EuroBasket 2025 θα είναι ο Λορένζο Μπράουν.

Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι ο πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού και νυν της Αρμάνι Μιλάνο, Λορένζο Μπράουν δεν θα εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας στο φετινό EuroBasket.

Ο έμπειρος πόιντ γκάρντ θα βρίσκεται στο καμπ της Μιλάνο μέχρι το τέλος Αυγούστου.

🇪🇸 Lorenzo Brown has already made his final decision. He will not play Eurobasket 2025. The former Panathinaikos playmaker will be at Olimpia Milano's training camp at the end of August ❌ pic.twitter.com/dBlBT6iwuu