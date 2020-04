Η πρώτη ημέρα του 10 VS 10 PES 2020 Online Tour

eSoccer: Live στοίχημα με υψηλές αποδόσεις! | 21+

Την Δευτέρα έγινε η φάση των ομίλων με δύο γκρουπ των πέντε ομάδων που όλοι έπαιξαν με όλους. Οι ομάδες διάλεγαν μία Εθνική της επιλογής τους που μπορούσαν να αλλάξουν σε κάθε ματς. Η πρώτη μέρα σημαδεύτηκε από εντυπωσιακά παιχνίδια, εμφατικές νίκες αλλά και ματς με πολλά γκολ.

Την Τρίτη 28/04 στις 18:00 θα υπάρξει συνέχεια με τους ημιτελικούς και φυσικά τον τελικό. Ο ημιτελικός θα είναι 1 ματς και ο τελικός best of three, δηλαδή ο πρώτος που θα πάρει 2 νίκες.

Οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στην διοργάνωση είναι οι εξής (στην παρένθεση είναι το nickname του αρχηγού κάθε ομάδας):

1ος όμιλος:

PES HELLAS (maximos__13) , LarissaPesWarriors (Billcrazy92), Kombarsoi (crazyFlash7GRE), Empeiries (mitsos1995thura) & Peaky Blinders (bierhoff_olv)

2ος όμιλος:

Filarakia (Sandgleaming77), Quarantine (O_Maestros ), PFC (Rakoulis), ANONYMOUS RC (petrosktrs) & Proevofans (AEKARAA-21-)

Ως γνωστόν μεγάλα ονόματα της ελληνικής PES σκηνής παίρνουν μέρος στην διοργάνωση. Ονόματα όπως οι crazyFlash7GRE, Dark_d_zero, Cloudsotos, Sakarakos, kingofpro88, PhaNtOm_Duck-95, Djibrilliant_24, Billcrazy92, akisgt και άλλοι.