Χωρίς τον Νεϊμάρ θα προσπαθήσει να κατακτήσει το ερχόμενο Copa America η Βραζιλία όπως γνωστοποίησε ο γιατρός της «Σελεσάο».

Το «πλήγμα» για τη Βραζιλία επιβεβαιώθηκε. Ο Νεϊμάρ θα απουσιάσει οριστικά από το ερχόμενο Copa America.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ τραυματίστηκε σοβαρά τον Οκτώβρη με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου, με αποτέλεσμα να περνάει την πόρτα του χειρουργείου.

Παρότι ο στόχος ήταν εξ αρχής να προλάβει το Copa America ώστε να αγωνιστεί με το εθνόσημο σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση, τελικά ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν θα τα καταφέρει. Την είδηση γνωστοποίησε ο γιατρός της εθνικής Βραζιλίας, Λάσμαρ, ο οποίος ανέφερε ότι πλέον ο στόχος του «Νέι» είναι να αγωνιστεί και πάλι στις αρχές της νέας σεζόν που ξεκινάει τον Αύγουστο.

«Είναι πολύ νωρίς, δεν έχει νόημα να παρακάμψει βήματα για να ανακάμψει. Η προσδοκία μας είναι ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αρχή του ευρωπαϊκού ημερολογίου του 2024, που είναι ο Αύγουστος», ανέφερε ο γιατρός της «Σελεσάο».

🚨🇧🇷 Neymar Jr will be OUT of the Copa América 2024, confirms Brazil doctor Lasmar.



“It’s too early, there's no point skipping steps to recover. Our expectation is that he will be prepared to return at the start of the 2024 European calendar, which is August”, told Rádio 98. pic.twitter.com/DWGwBehzYR