Το νέο ταξίδι των Rick and Morty κρύβει πολλές εκπλήξεις*!

Η τηλεοπτική animated σειρά Rick and Morty αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως τα καρτούν μπορούν να ψυχαγωγήσουν εκπληκτικά και τους ενήλικες, προσφέροντας χιούμορ και σατιρίζοντας καταστάσεις με

μοναδικό τρόπο.

Το Rick and Morty «γεννήθηκε» από μια ταινία μικρού μήκους, η οποία σατίριζε την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον» και εξιστορεί τις περιπέτειες του εκκεντρικού τρελοεπιστήμονα Rick Sanchez και του καλοκάγαθου εγγονού του Morty Smith. Οι δυο τους ζουν μια φαινομενικά καθημερινή ζωή, με τους γονείς και τα αδέρφια του Morty, ενώ ο Rick μένει μαζί τους ως φιλοξενούμενος. Μαζί με τον εγγονό του ταξιδεύουν σε μια σειρά από πλανήτες και άλλες διαστάσεις, μέσα από πύλες και το ιπτάμενο αυτοκίνητο του παππού, όπως δηλαδή γινόταν και με το διάσημο DeLorean στο «Επιστροφή στο μέλλον». Ο Rick αμφισβητεί βασικές αρχές της καθημερινής ζωής, όπως το σχολείο και ο γάμος, ενώ σε κάθε σύμπαν κατοικούν οι... διαφορετικές εκδόσεις των πρωταγωνιστών. Η σειρά έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία, με πιο πρόσφατο για Outstanding Animated Program στα Primetime Emmy Awards και μέσω της πλατφόρμας του Netflix άνοιξε τους ορίζοντές της σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας άφθονο γέλιο και αποκτώντας φανατικούς θαυμαστές.



Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το Rick and Morty δεν θα μπορούσε να μείνει στην τηλεόραση! Αποτέλεσε έμπνευση για video game, για κόμικ, ακόμα και για τραγούδι. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση των πρωταγωνιστών ήταν στο online καζίνο, καθώς η σειρά φαινόμενο της αμερικανικής τηλεόρασης έγινε φρουτάκι! Το Rick and Morty Wubba Lubba Dub Dub παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από την Blueprint Gaming και συνιστά εξαιρετική προσομοίωση της επιτυχημένης σειράς! Ο Morty και ο Rick χρειάζονται βοήθεια, εξού και το «Wubba Lubba Dub Dub» του τίτλου, το οποίο για τους μυημένους στο show σημαίνει «Παρακαλώ βοηθήστε με». Η αισθητική και ο σχεδιασμός του παιχνιδιού αποτυπώνουν άψογα τόσο την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σειρά, όσο και το σενάριο της. Ο Rick και o Morty ταξιδεύουν σε παράλληλα σύμπαντα και ανεξερεύνητες διαστάσεις, για να ζήσουν ακόμα μία περιπέτεια, βάζοντας τους εαυτούς τους και το… σύμπαν σε κίνηση. Το παιχνίδι, πέρα από την υψηλή ποιότητα σχεδίασης, ξεχωρίζει και για τις επιπλέον λειτουργίες του.

Από τα κινούμενα σχέδια στο online casino

Φυσικά, το Rick and Morty Wubba Lubba Dub Dub δεν είναι η μοναδική animated σειρά ενηλίκων που μεταφέρθηκε με επιτυχία από την τηλεόραση στο διαδικτυακό καζίνο, προσφέροντας παιχνίδι με γνωστούς τηλεοπτικούς ήρωες. Το Beavis and Butthead είναι ένα ακόμα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς με άξονα το καυστικό χιούμορ έγινε επίσης

πολύ δημοφιλές και ενέπνευσε μια σειρά από επιπλέον παραγωγές.

Η εν λόγω τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ΄90. Μέσα από τη συχνότητα του MTV χιλιάδες άνθρωποι καθηλώνονταν μπροστά στις οθόνες τους για να απολαύσουν το ιδιαίτερο χιούμορ των δύο ηρώων. Αντίστοιχα συναρπαστική ήταν και η μεταφορά τους σε slot. Οπτικά, ο Beavis και ο Butthead παραμένουν αληθινοί στο πρωτότυπο μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Στους κυλίνδρους μπορεί κανείς να δει όλους τους χαρακτήρες της σειράς που θα ζωντανέψει ξανά μπροστά του και οι εκπλήξεις* είναι διαδοχικές. Ένας ακόμα γνωστός σε όλους ήρωας που μεταφέρθηκε με επιτυχία στο online casino είναι ο Ταρζάν. Όλα ξεκίνησαν το 1912, με τη νουβέλα «Tarzan of the Apes». Από τότε, ο ήρωας που ανατράφηκε στην ζούγκλα, γύρισε στον πολιτισμό των ανθρώπων και, εν τέλει επέστρεψε ξανά στα τροπικά δάση, είδε τη φιγούρα του σε δεκάδες άλλες εκδόσεις. Ακολούθησαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, άλλα 25 sequel. O Ταρζάν έγινε ταινία, έγινε κινούμενο σχέδιο και εσχάτως έγινε… φρουτάκι. Η Microgaming εμπνεύστηκε από το τέταρτο βιβλίο της σειράς από τον Edgar Rice Burroughs και δημιούργησε το ομώνυμο «Tarzan and the Jewels of Opar», μεταφέροντας τον παίκτη στον μαγικό κόσμο του ήρωα! Χιλιάδες δημοφιλή παιχνίδια καζίνο και μεγάλες προσφορές* κάθε μέρα στην bwin! | 21+

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+. Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114. Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ. Υπεύθυνο Παιχνίδι. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.



RICK AND MORTY, ADULT SWIM, the logos, and all related characters and elements are trademarks of and © 2020 Cartoon Network.