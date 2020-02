Ο Πλανήτης των Πιθήκων έγινε απίθανο... διπλό φρουτάκι (video)

Η πρώτη κινηματογραφική ταινία με τίτλο Πλανήτης των Πιθήκων με τον Τσάρλτον Ήστον είχε σπάσει τα ταμεία.

Από τότε γυρίστηκαν αρκετές ακόμα με το ίδιο θέμα, με αποκορύφωμα την αναβίωση της ιδέας με μια σειρά μοντέρνων ταινιών με τη χρήση CGI.

Το φρουτάκι Planet of the Apes έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές από τους παίκτες, αφού προσφέρει κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας δύο ταινίες της δημοφιλούς σειράς με μοναδικό τρόπο.

Οι ταινίες που συνδυάζονται στο φρουτάκι της NetEnt είναι το «Rise of the Planet of the Apes» (Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση-2011) και το «Dawn of the Planet of the Apes» (Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή-2014).

Γνώρισε το φρουτάκι Planet of the Apes με video, εικόνες και όλα τα χαρακτηριστικά του και δες τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι δύο ταινίες στο παιχνίδι.

