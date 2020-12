Πουλήθηκε με ποσό-ρεκόρ φανέλα του Ομπάμα από το λύκειο, ξεπέρασε και τον Λεμπρόν! (pics)

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχε μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ και μάλιστα ήταν βασικότατο μέλος του «Punahou hogh school» στην Χαβάη.

Μέσω δημοπρασίας που πραγματοποίησε η «Julien's Auctions» η φανέλα που φορούσε πουλήθηκε έναντι 192.000 δολαρίων!

Μάλιστα το εν λόγω ποσό είναι και ρεκόρ, αφού μέχρι πρότινος τα πρωτεία ανήκαν στον Λεμπρόν Τζέιμς και σε μια φανέλα που φορούσε στο «St.Vincent-St.Mary high school» η οποία είχε πουληθεί 187.500 δολάρια πριν από δύο χρόνια.

Barack Obama's high school basketball jersey has sold for $192,000! A new World Record for a high school jersey sold at auction!

The price broke the previous record set by LeBron, whose 2002 St. Vincent-St. Mary's jersey sold for $187,500 in 2019.

(via Julien's Auctions) pic.twitter.com/qSAzxYsE1O

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) December 7, 2020