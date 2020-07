Στον τελικό του περίφημου πλέον τουρνουά «ΤΒΤ» η πρώτη ομάδα που θα έφτανε τους 78 θα κέρδιζε τον τίτλο και 1.000.000 δολάρια.

Με το σκορ στο 75-73 ο Τράβις Ντίνερ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και το πάρτι ξεκίνησε.

Δείτε παρακάτω το καλάθι του πρώην γκαρντ της Κρεμόνα.

TRAVIS DIENER FOR $1 MILLION!!!!!!!!!!!

The @GoldenEaglesTBT are your TBT 2020 CHAMPIONS pic.twitter.com/rFQj9kEBFG

— TBT (@thetournament) July 15, 2020