Μέχρι και η FIBA εντυπωσιάστηκε με τον τύπο που κάνει «μαγικά» με τα καρπούζια! (vid)

Όταν έχεις ταλέντο και μεράκι και τα συνδυάζεις το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει τρομερά εντυπωσιακό. Όπως με αυτόν τον τύπο που του πετάνε καρπούζια, προφανώς τα φορτώνει, αλλά ο άνθρωπος έχει ταλέντο και το διασκεδάζει με την ψυχή του. Πιάνει τα καρπούζια με εντυπωσιακή ευκολία και κάνει κόλπα με αυτά πριν τα βάλει στην καρότσα με το αποτέλεσμα να είναι «μυθικό».

Το βίντεο κυκλοφορεί μερικές ημέρες, αλλά ο ταλαντούχος κύριος εντυπωσίασε μέχρι και την FIBA που το δημοσίευσε και έσπευσε να στείλει το θετικό μήνυμα της ημέρας.

Όταν η ζωή σου δίνει καρπούζια, κάντα αφορμή για μπασκετική διασκέδαση!

