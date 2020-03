Κορονοϊός: Αναβολή και στο πρωτάθλημα Αυστραλίας εν μέσω... τελικών! (pic)

Αν και οι τελικοί βάδιζαν προς το τέλος, το NBL αποφάσισε την αναστολή των αγώνων κατόπιν και αιτήματος των Σίδνεϊ Κινγκς!

«Σεβόμαστε την απόφαση, είναι πολύ δύσκολες στιγμές για όλους. Αναγνωρίζουμε την ανησυχία για την υγεία των παικτών, αλλά και την επιθυμία τους να είναι με τις οικογένειές τους, ειδικά οι ξένοι παίκτες. Ύστερα από διαβουλεύσεις με την Αυστραλιανή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης αποφασίσαμε να μη συνεχιστούν οι αγώνες» ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της λίγκας Λάρι Κέστελμαν και κατέληξε:

«Οι Περθ Ουάιλντκατς προηγούνται στις νίκες στους τελικούς (σ.σ. 2-1), ενώ οι Σίδνεϊ Κινγκς ήταν πρώτοι στην κανονική περίοδο. Στις επόμενες δύο ημέρες θα εξετάσουμε και θα ανακοινώσουμε τι θα γίνει με τον τίτλο του πρωταθλητή».

The remaining games of the NBL Grand Final Series have been cancelled, with a decision on the outcome of the championship to be determined in the next 48 hours.

#NBL20 has been, and will always be remembered as incredible. We'll be back, bigger and better in #NBL21 pic.twitter.com/qEvpniTGiP

— NBL (@NBL) March 17, 2020