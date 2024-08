Έιντζελ Ρις εναντίον Κέιτλιν Κλαρκ, με τις δύο rookie να ανεβάζουν πολύ τις μετοχές του WNBA και να... εκτοξεύουν την τιμή ενός εισιτηρίου.

Το παιχνίδι των Σικάγο Σκάι με την Ιντιάνα Φίβερ προσελκύει από φέτος πολλά βλέμματα πάνω του. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις Έιντζελ Ρις και Κέιτλιν Κλαρκ, που θα κοντραριστούν τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/8 - 2:30).

Οι δύο υποψήφιες για το βραβείο της Rookie Of The Year στο WNBA, θα τεθούν αντιμέτωπες για τελευταία φορά στην κανονική περίοδο και η τιμή των εισιτηρίων έχει εκτοξευθεί.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της τιμής αγγίζει τα 884 δολάρια για τη συγκεκριμένη κόντρα. Ενώ στη σεζόν για την ομάδα του Σικάγο, τα εισιτήρια κόστιζαν περίπου 87 δολάρια. Αντιλαμβάνεται κανείς την απόκλιση, αλλά κυρίως το πόσο το δικό τους rivalry ανεβάζει τις μετοχές του WNBA.

