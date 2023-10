Οι Λας Βέγκας Έισις επικράτησαν των Νιου Γιουρκ Λίμπερτι με 70-69 στο Game 4 των τελικών του WNBA και κατέκτησαν τον τίτλο με 3-1 νίκες, κάνοντας το back-to-back για πρώτη φορά στην ιστορία της λίγκας από το 2002.

Οι Λας Βέγκας Έισις πανηγύρισαν το πρωτάθλημα στο WNBA, επικρατώντας έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι των Νιου Γιορκ Λίμπερτι με 70-69 στο Game 4 της σειράς των τελικών, κάνοντας το 3-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Έτσι έγιναν η πρώτη ομάδα με back to back τίτλους μετά τους Λ.Α Σπαρκς (2001, 2002). Πάντως οι Νιου Γιορκ Λίμπερτι είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη αλλά στην τελευταία επίθεση η Κούρτνεϊ Βάντερσλουτ έκανε air ball σε τρίποντο που επιχείρησε.

Η Άτζα Γουίλσον σημείωσε 24 πόντους και 16 ριμπάουντ, κατακτώντας τον τίτλο της MVP των Τελικών. Για την Λίμπερτι, η Βάντερσλουτ είχε 19 πόντους και η Μπέτνια Λέινι 15 πόντους.



THE FINAL SECONDS THAT CROWNED THE @LVACES BACK-TO-BACK CHAMPS 👑 pic.twitter.com/YhlV9rCzYb