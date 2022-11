Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή, με το νομικό της επιτελείο να μη γνωρίζει τι ακριβώς κάνει και ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ εκτίει ποινή 9 ετών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ήδη βρίσκεται φυλακισμένη από τον Φεβρουάριο, όταν και συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας.

Μόνο που στην περιπέτειά της αρχίζει να γράφεται ένα νέο κεφάλαιο. Οι ρωσικές αρχές τη μετέφεραν σε σωφρονιστικό κατάστημα, διαβόητο για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Το επιτελείο της Αμερικανίδας σέντερ υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία της, αλλά και τι ακριβώς κάνει στη νέα φυλακή. Αυτός ήταν και ο φόβος τους, αφού μέχρι στιγμής η Γκράινερ ήταν σε διαφορετικού τύπου φυλακή, λιγότερο σκληρή ως προς τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κατακρίνει τη μετακίνησή της, ενώ σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TMZ οι Αμερικανοί έκαναν μία προσέγγιση για ανταλλαγή κρατουμένων, η οποία ωστόσο ναυάγησε προτού καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

The U.S. has tried to make a prisoner swap with Russia for Brittney Griner ... but so far, the two sides have not been able to agree to a deal, per TMZ pic.twitter.com/sbnmdPjKpl