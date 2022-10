Ένα ρωσικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση που κατέθεσε το νομικό επιτελείο της Μπρίτνεϊ Γκράινερ.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ θα παραμείνει στη φυλακή, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη απόπειρα να αποφυλακιστεί μέσω μιας έφεσης. Η Αμερικανίδα σέντερ, η οποία είναι σε ρωσική φυλακή από τον Φεβρουάριο, για παράνομη κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καταδικάστηκε τον Αύγουστο σε 9 χρόνια φυλάκισης και κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε.

Η δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο, ενώ αποχωρούσε από τη χώρα λόγω τις εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και στην κατοχή βρέθηκαν φιαλίδια μαριχουάνας για τσιγάρο ατμού.

Ο εισαγγελέας που έλαβε το αίτημα, τόνισε ότι η ποινή που της έχει επιβληθεί είναι δίκαιη και γι' αυτό το λόγο δεν προβλέπεται η πρόωρη αποφυλάκισή της. Η ίδια συμμετείχε στη διαδικασία μέσω βίντεο, αφού εκείνη την ώρα ήταν στο κελί που την φιλοξενεί τους τελευταίους μήνες.

Στο χρόνο της φυλάκισης θα μετρηθούν και οι ημέρες που ήταν κρατούμενη δίχως να υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Ωστόσο, κάθε ημέρα σε εκείνο το διάστημα (από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο) υπολογίζεται ως 1.5 ημέρα, κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος της Γκράινερ μειώνεται σε περίπου 8 χρόνια.

Breaking: A Russian court has upheld the nine-year prison sentence handed to Brittney Griner for drug possession, rejecting her appeal.



More on the story: https://t.co/iH3g5MKwL5 pic.twitter.com/a4rg8VTRWk