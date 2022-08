Τον τίτλο της καλύτερης προπονήτριας στο WNBA για το 2022 φέρει πλέον η Μπέκι Χάμον με την άλλοτε παίκτρια της Λίγκας να ανεβάζει επίπεδο τις Las Vegas Aces.

Τα συστήματα του Πόποβιτς... τρέχουν στο μυαλό της! Η Μπέκι Χάμον πέρασε χρόνια ως βοηθός του θρυλικού προπονητή στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Το περασμένο καλοκαίρι συνδέθηκε με διάφορες ομάδες του ΝΒΑ προκειμένου να αναλάβει τη θέση της head coach, ωστόσο ο επόμενος σταθμός της έμελλε να είναι στο WNBA και τις Las Vegas Aces.

After guiding the @LVAces to a 26-10 record and the No. 1 seed in her first season at the helm, @BeckyHammon is your 2022 #WNBA Coach of the Year 👏



Hammon is the 1st former player to win COTY honors in her debut season and the 3rd former player to earn this award 🙌#MoreThan pic.twitter.com/l9Y6Bk3r77