Η Σου Μπερντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό του Σιάτλ, σε αγώνα της κανονικής περιόδου του WNBA. Μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή της, μετά από 20 χρόνια καριέρας.

Η Σου Μπερντ γνώριζε ότι η απόφασή της διαθέτει μία ημερομηνία λήξης. Άγνωστη μέχρι αυτή τη στιγμή, αφού θα οριστεί όταν αποκλειστούν οι Σιάτλ Στορμ από τα playoffs του WNBA. Αλλά μοιάζει δεδομένο ότι έχει πλησιάσει επικίνδυνα σε αυτή.

Η θρύλος του WNBA και πέντε φορές χρυσή Ολυμπιονίκης διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας της. Και οι φίλαθλοι των Σιάτλ Στορμ μόλις αντίκρισαν το ύστατο παιχνίδι της κανονικής περιόδου για την Μπερντ.

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο οποίος έκρυβε ένα ρεκόρ για την προσέλευση των φιλάθλων, με 18.100 θεατές, η Μπερντ παρακολούθησε ένα βίντεο με τα highlights της καριέρας της.

Ανάμεσά τους και η κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων με την ομάδα από το Σιάτλ. Στις εξέδρες ήταν παλιές συμπαίκτριες και προπονήτριες.

Και σε μία επαναφορά της μπάλας, μία πιτσιρίκα πρόσφερε ένα λουλούδι στην Αμερικανίδα γκαρντ. Αυτή το κράτησε για λίγο, αλλά το επέστρεψε με την υπόσχεση να το παραλάβει μετά το τέλος του αγώνα, αφού το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε την Μπερντ και τις Στορμ στην πλευρά των χαμένων, αφού οι Λας Βέγκας Έισις, της Μπέκι Χάμον, πήραν τη νίκη στο... νήμα με 91-89.

«Δεν είναι ευχάριστο να χάνεις το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι σου», παραδέχτηκε η Μπερντ. Αλλά συμπλήρωσε με νόημα πως «Είναι εντάξει, είχα χάσει και στο πρώτο».

Τα playoffs του WNBA ξεκινούν στις 17 Αυγούστου.

This young fan gave Sue Bird a flower during her last regular season game in Seattle ❤️ pic.twitter.com/H1OZGlkJWB