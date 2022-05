Νέοι μπελάδες σε ένα παλιό επεισόδιο για την Λιζ Κάμπατζ. Δημοσίευμα της Daily Telegraph παρουσιάζει τη σέντερ των Λος Άντζελες Σπαρκς σε ένα άνευ προηγούμενου ρατσιστικό ξέσπασμα απέναντι σε αθλήτριες της Νιγηρίας.

Η Λιζ Κάμπατζ διαθέτει έναν εκρηκτικό χαρακτήρα. Με αυτοκαταστροφικές τάσεις. Το καλοκαίρι του 2021, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής Αυστραλίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η Κάμπατζ είχε κατηγορηθεί για ένα ρατσιστικό ξέσπασμα απέναντι σε αθλήτριες της Νιγηρίας.

Η Daily Telegraph παρουσίασε αποδείξεις και μαρτυρίες για το γεγονός, με την Κάμπατζ να ξεκινάει τον καυγά ρίχνοντας μία αγκωνιά σε μία αντίπαλό της! Και στη συνέχεια να αποκαλεί τις Νιγηριανές «μαϊμούδες» και να τις καλεί να «γυρίσετε στην τριτοκοσμική χώρα σας».

I want Liz Cambage ousted . Sit her ass down . She needs a reckoning . You hoes feel like y’all can treat darkskin women any kind of way with no repercussions and no . The answer is no .