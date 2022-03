Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ που είχε συλληφθεί στη Ρωσία με κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών, δήλωσε αθώα ενώπιων του δικαστηρίου της Μόσχας.

Η σταρ του WNBA και δύο φορές Ολυμπιονίκης με την Εθνική των ΗΠΑ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ συνελήφθη εδώ και μερικές μέρες για κατοχή ναρκωτικών.

Λίγο αργότερα πέραν της είδησης, κυκλοφόρησε και το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο, όπου οι υπάλληλοι του αεροδρομίου της Μόσχας, διενεργούν τον καθιερωμένο έλεγχο στις αποσκευές της, με τον σκύλο που χρησιμοποιήθηκε να εντοπίζει τις ουσίες σε υγρή μορφή και κρυμμένες σε φιαλίδια για τσιγάρα, ενώ οι ρωσικές αρχές μοιράστηκαν φωτογραφία από την κράτησή της.

H Γκράινερ εμφανίστηκε σήμερα σε δικαστήριο της Μόσχας, όπου φέρεται να δήλωσε αθώα στις κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών. Το δικαστήριο παρέτεινε την κράτησή της για άλλους δύο μήνες σύμφωνα με το mash breaking.

WNBA center Brittney Griner appeared in a Moscow court today, where she reportedly pleaded not guilty (to drug charges). The court extended her detention for another two months, according to @mash_breaking pic.twitter.com/Lm0TPzNYH0